Новости » Происшествия
В Чечне дотла сгорел штаб полка ВС РФ
11.01.2024 17:27 Алина Груднева

В Чечне дотла сгорел штаб полка ВС РФ

В Чечне сгорел штаб 70-го гвардейского полка армии ВС РФ.

Соответствующие кадры распространили в социальных сетях. Это произошло в городе Шали.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Судя по закадровому голосу, "все полностью сгорело дотла" - сам штаб, находящиеся в здании документы и припаркованные рядом машины.

В МЧС Чеченской республики информацию о пожаре не комментируют.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы