В Чечне дотла сгорел штаб полка ВС РФ
В Чечне сгорел штаб 70-го гвардейского полка армии ВС РФ.
Соответствующие кадры распространили в социальных сетях. Это произошло в городе Шали.
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Судя по закадровому голосу, "все полностью сгорело дотла" - сам штаб, находящиеся в здании документы и припаркованные рядом машины.
В МЧС Чеченской республики информацию о пожаре не комментируют.
Партизаны Ичкерии нанесли удар 💥по штабу рф! В Чечне (г. Шали) по неизвестным причинам полностью 💥сгорел 🇷🇺штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка ВС рф. pic.twitter.com/5ymJHTSWYA— Диалог.UA (@Dialog_UA) January 11, 2024