



В Чечне дотла сгорел штаб полка ВС РФ

В Чечне сгорел штаб 70-го гвардейского полка армии ВС РФ.



Соответствующие кадры распространили в социальных сетях. Это произошло в городе Шали.



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Судя по закадровому голосу, "все полностью сгорело дотла" - сам штаб, находящиеся в здании документы и припаркованные рядом машины.



В МЧС Чеченской республики информацию о пожаре не комментируют.

