



В Берлине прошла акция в поддержку иранских протестующих

В Берлине прошла акция в поддержку иранских протестующих.

Демонстранты вышли на митинг против иранского режима.

Акция протеста прошла под лозунгом: "Женщина, жизнь, свобода".

מפגינים בברלין מוחים נגד המשטר האיראני תחת הסיסמה: "אישה, חיים, חירות" @DovGilHar pic.twitter.com/BNJivrsLor — כאן חדשות (@kann_news) November 19, 2022

Как сообщалось ранее, 19 ноября силовики в Иране открыли огонь по демонстрантам, в результате чего погибли минимум трое мирных жителей.

Акции протеста в Иране проходят уже почти два месяца после убийства Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба.