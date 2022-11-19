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В Берлине прошла акция в поддержку иранских протестующих
19.11.2022 17:10 Алина Груднева

В Берлине прошла акция в поддержку иранских протестующих

В Берлине прошла акция в поддержку иранских протестующих.

 
Демонстранты вышли на митинг против иранского режима.
 
Акция протеста прошла под лозунгом: "Женщина, жизнь, свобода".
 
Как сообщалось ранее, 19 ноября силовики в Иране открыли огонь по демонстрантам, в результате чего погибли минимум трое мирных жителей.
 
Акции протеста в Иране проходят уже почти два месяца после убийства Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба.

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