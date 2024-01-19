



В Белом доме ответили, отразятся ли атаки хуситов на ситуацию в Газе

Продолжающиеся атаки йеменских хуситов на корабли в Красном море никак не повлияют на ситуацию в Газе.



Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.



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"Атаки в Красном море не сыграют роли на каких-либо переговорах о прекращении огня в Газе», - подчеркнул он.



По словам Кирби, Вашингтон по-прежнему выступает против полноценного прекращения огня в Газе, пока террористическая организация ХАМАС не будет разгромлена.