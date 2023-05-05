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В Бельгии арестован член "Аль-Каиды"
05.05.2023 16:57 Алина Груднева

В Бельгии арестован член "Аль-Каиды"

В Бельгии полиция арестовала гражданина Ирака по подозрению в участии в серии взрывов в Багдаде.

По данным федеральной прокуратуры страны, он входил в состав ячейки "Аль-Каиды".

Подозреваемый проживал на территории Бельгии с 2015 года. Он считается частично ответственным за несколько взрывов в "зеленой зоне" Багдада в 2009 и 2010 годах. В результате терактов тогда погибло не менее 376 человек, более 2300 получили ранения.

Атаки возле правительственных зданий были совершены с использованием заминированных автомобилей.

Террорист 1979 года рождения обвинен в нескольких убийствах, участии в деятельности террористической группировки и военных преступлениях.
 

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