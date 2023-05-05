



В Бельгии арестован член "Аль-Каиды"

В Бельгии полиция арестовала гражданина Ирака по подозрению в участии в серии взрывов в Багдаде.



По данным федеральной прокуратуры страны, он входил в состав ячейки "Аль-Каиды".



Подозреваемый проживал на территории Бельгии с 2015 года. Он считается частично ответственным за несколько взрывов в "зеленой зоне" Багдада в 2009 и 2010 годах. В результате терактов тогда погибло не менее 376 человек, более 2300 получили ранения.



Атаки возле правительственных зданий были совершены с использованием заминированных автомобилей.



Террорист 1979 года рождения обвинен в нескольких убийствах, участии в деятельности террористической группировки и военных преступлениях.

