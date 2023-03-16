



В Австралии раб БДСМ-госпожи жестоко убил ее возлюбленного

Раб БДСМ-госпожи из австралийского Мельбурна совершил жестокое убийство ее возлюбленного после того, как женщина попросила припугнуть и избить бойфренда. Об этом пишет Leader.

Сообщается, что доминатрикс Хайди Виктория Бос, известная как Сирена Наслаждений, встретила своего "раба" Стюарта Линдси Херона на фетиш-сайте в Австралии. Они начали иногда встречаться. В ходе одной из таких встреч летом 2021 года БДСМ-госпожа попросила "раба" припугнуть и избить ее бойфренда Николаса Кэмерона, с которым у женщины был роман. Она надеялась, что Херон запугает ее возлюбленного, и тот уедет из Мельбурна, оставив австралийку в покое.



Но вместо этого "раб" убил Кэмерона, жестоко расправившись с ним. Стюарт Линдси Херон дождался появления бойфренда БДСМ-госпожи на парковке жилого комплекса, а после этого напал на него и забил насмерть мужчину десятками ударов молотком и ножом, которые наносил в течение 11 минут. Жертва получила смертельные ранения и скончалась до приезда скорой помощи.



Соседи погибшего вызвали полицейских, после чего убийца был задержан, когда пытался покинуть место происшествия.



14 марта Херона признали виновным в убийстве. Ему грозит тюремное заключение. Всего за несколько недель до суда над ним его БДСМ-госпожу приговорили к шести годам лишения свободы за непредумышленное убийство.



Адвокат подсудимого планирует предоставить суду итоги психиатрической экспертизы, так как раньше у убийцы была серьезная травма головного мозга, что могло повлиять на его психику.



