



В Ашдоде на стройке обрушилась стена: Два строителя погибли

Двое строителей погибли в среду в Ашдоде, когда на них обрушилась стена на строительной площадке. Погибшие были сотрудниками субподрядчика Israel Electric Corporation, которая занималась инфраструктурными работами в южном портовом городе. Министерство труда заявило, что первоначальная оценка показала, что во время раскопок подземных электрических кабелей на них обрушилась стена.



На место происшествия были направлены сотрудники министерства безопасности и полиции, и начато расследование.



Пожарно-спасательным службам удалось извлечь мужчин из-под завалов. В заявлении службы скорой помощи “Маген Давид Адом” говорится, что прибывшие медики обнаружили обоих мужчин без сознания с тяжелыми травмами головы. Попытки их реанимировать не увенчались успехом.



“В последние годы несчастные случаи на производстве в Израиле превратились в болезненное зло, уносящее множество жертв”, – прокомментировал происшествие министр труда Йоав Бен-Цур. “Согласно данным, значительная часть аварий вызвана халатностью и несоблюдением положений закона”.



Он пообещал “не допустить пренебрежения человеческими жизнями” и призвал соответствующие стороны действовать ответственно и присоединиться к “решительной борьбе за искоренение несчастных случаев на производстве и регулирование беззакония”. Министр распорядился усилить надзор за рабочими местами, чтобы “выявить слабые стороны безопасности и спасти человеческие жизни”.



Трагический случай произошел менее чем через две недели после того, как строитель был убит обрушившейся стеной на участке в центральном районном городе Бней-Брак.