



В Анталии оборвалась кабинка фуникулера

Один человек погиб и десять получили ранения в результате обрыва кабины на подвесной канатной дороге в курортном городе Анталья.



137 человек в 19 застрявших кабинках были успешно эвакуированы.



В спасательных операциях активно участвуют 4 вертолета Командования береговой охраны и 3 вертолета Главного командования жандармерии.

