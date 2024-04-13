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В Анталии оборвалась кабинка фуникулера
13.04.2024 12:28 MIGnews.com

В Анталии оборвалась кабинка фуникулера

Один человек погиб и десять получили ранения в результате обрыва кабины на подвесной канатной дороге в курортном городе Анталья.

137 человек в 19 застрявших кабинках были успешно эвакуированы. 

В спасательных операциях активно участвуют 4 вертолета Командования береговой охраны и 3 вертолета Главного командования жандармерии.


 

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