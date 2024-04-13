В Анталии оборвалась кабинка фуникулера
Один человек погиб и десять получили ранения в результате обрыва кабины на подвесной канатной дороге в курортном городе Анталья.
137 человек в 19 застрявших кабинках были успешно эвакуированы.
В спасательных операциях активно участвуют 4 вертолета Командования береговой охраны и 3 вертолета Главного командования жандармерии.
Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2024
Mahsur kalan 1️⃣9️⃣ kabindeki 1️⃣3️⃣7️⃣ kişi başarıyla tahliye edilmiştir. 5️⃣ kabinde 2️⃣9️⃣ kişinin tahliyesine de devam edilmektedir.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4️⃣ Jandarma Genel… pic.twitter.com/X9xNUpQjMq