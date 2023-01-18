В Англии перевернулся двухэтажный автобус: десятки раненых
В Сомерсете 18 января перевернулся двухэтажный автобус, перевозивший работников в сфере атомной энергетики.
В транспортном средстве находились около 70 человек.
По данным местных СМИ, автобус свернул, чтобы избежать столкновения с мотоциклом. Из-за неблагоприятных погодных условий этот маневр завершился переворачиванием транспортного средства.
В результате происшествия пострадали 54 человека. Смертельных случаев зафиксировано не было. Дорога была перекрыта. Полиция попросила автолюбителей садиться за руль только в случае крайней необходимости из-за сильного снегопада и гололеда.
Dozens injured and some in hospital after double-decker bus with 71 on board overturns on A39 Quantock Road in Somersethttps://t.co/grMOEkt569— riti maj (@maj_riti) January 18, 2023
Dozens injured after bus carrying 70 workers overturns in Somerset https://t.co/KzcbiL5ktY— Stephen Hammond (@zhaba2374) January 17, 2023