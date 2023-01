В Англии перевернулся двухэтажный автобус: десятки раненых

В Сомерсете 18 января перевернулся двухэтажный автобус, перевозивший работников в сфере атомной энергетики.



В транспортном средстве находились около 70 человек.



По данным местных СМИ, автобус свернул, чтобы избежать столкновения с мотоциклом. Из-за неблагоприятных погодных условий этот маневр завершился переворачиванием транспортного средства.



В результате происшествия пострадали 54 человека. Смертельных случаев зафиксировано не было. Дорога была перекрыта. Полиция попросила автолюбителей садиться за руль только в случае крайней необходимости из-за сильного снегопада и гололеда.



Dozens injured and some in hospital after double-decker bus with 71 on board overturns on A39 Quantock Road in Somersethttps://t.co/grMOEkt569