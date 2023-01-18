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В Англии перевернулся двухэтажный автобус: десятки раненых
18.01.2023 08:16 Алина Груднева

В Англии перевернулся двухэтажный автобус: десятки раненых

В Сомерсете 18 января перевернулся двухэтажный автобус, перевозивший работников в сфере атомной энергетики.

В транспортном средстве находились около 70 человек.

По данным местных СМИ, автобус свернул, чтобы избежать столкновения с мотоциклом. Из-за неблагоприятных погодных условий этот маневр завершился переворачиванием транспортного средства.

В результате происшествия пострадали 54 человека. Смертельных случаев зафиксировано не было. Дорога была перекрыта. Полиция попросила автолюбителей садиться за руль только в случае крайней необходимости из-за сильного снегопада и гололеда.
 

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