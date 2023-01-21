



В 2022 в Японии выросло количество самоубийств среди мужчин

Число самоубийств в Японии в 2022 году выросло по сравнению с предыдущим годом.



Этому способствовало первое за 13 лет увеличение числа самоубийств среди мужчин, сообщает Kyodo со ссылкой на правительственные данные.



Количество суицидов среди мужчин выросло на 604 до 14 543. Предварительные данные показали, что количество самоубийств среди женщин снизилось до 7041. В целом по стране было зарегистрировано 21 584 самоубийства, что на 577 больше, чем в предыдущем году.



Самоубийства среди безработных в 2022 году почти удвоились до 1038 человек, а число самоубийств среди людей, живущих за счет пенсий или пособий по безработице, увеличилось на 705 до 5347 человек.



"Выделяется рост числа мужчин в возрасте от 40 до 60 лет, а также пенсионеров или безработных. Самоубийства известных людей также могли иметь эффект", - заявили в министерстве здравоохранения.



Наиболее часто упоминаемым мотивом суицидов были проблемы со здоровьем, а также проблемы в семье.