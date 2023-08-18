



Уровень части Тихого океана растет быстрее, чем по всему миру: чем это грозит

Уровень моря в юго-западной части Тихого океана повышается быстрее, чем в среднем по всему миру. Это опасно для низинных островов, а жара наносит вред морским экосистемам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Всемирной метеорологической организации (ВМО).



В отчете о состоянии климата в юго-западной части Тихого океана за 2022 год ВМО заявила, что уровень воды в некоторых районах повышается примерно на четыре миллиметра в год, что превышает средний глобальный показатель. Это означает, что низменные территории, такие как Тувалу и Соломоновые Острова, со временем могут оказаться под водой, что уничтожит сельскохозяйственные и пригодные для жизни земли.



Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что состоявшееся в этом году повышение температуры воды в восточной и центральной части Тихого океана очень повлияет на другие части океана.



"Это будет иметь большое влияние на юго-западную часть Тихого океана, поскольку часто связано с более высокими температурами, разрушительными погодными условиями и большим количеством морских волн и гибелью кораллов", – сказал он.

