



Умер бывший зам. Путина в ФСБ генерал-полковник В.Черкесов

В возрасте 72 лет умер генерал-полковник Виктор Черкесов, экс-руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и бывший полпред президента в Северо-Западном федеральном округе. О его смерти сообщил депутат Александр Хинштейн.



«Трагическое известие: сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов, бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО»,— написал господин Хинштейн в Telegram.



Виктор Черкесов родился в 1950 году в Ленинграде, учился в спецшколе КГБ СССР. С 1975-го работал следователем в Ленинградском управлении КГБ. В 1998-м стал первым заместителем Владимира Путина в должности директора ФСБ, в 2000 году — полпредом президента в Северо-Западном округе.



В 2003 году Виктор Черкесов вступил в должность руководителя ФСКН и занимал ее до 2008 года. Руководил Федеральным агентством по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств. Баллотировался в Госдуму шестого созыва от фракции КПРФ, в Думе был первым зампредом комитета по безопасности и противодействию коррупции.