Ультраправые экстремисты разгромили армянский ресторан в Иерусалиме
Ночью с четверга на пятницу группа ультраправых экстремистов устроили погром в ресторане Taboon Wine Bar и соседних заведениях в Армянском квартале Старого города Иерусалима. Известно, что это уже не первый “акт агрессии против армянской общины в Армянском квартале Иерусалима”.
По сообщениям очевидцев, поводом к погрому послужило замечание владельца Taboon Wine Bar поселенцам, устроилвшим поблизости шумную “демонстрацию силы” с национальными флагами.
BREAKING: The Armenian restaurant Taboon Wine Bar in Jerusalem was just attacked this evening by Israeli extremists.— 301🇦🇲 (@301arm) January 27, 2023
This follows several similar attacks and acts of aggression against the Armenian community in the Armenian quarter of Jerusalem. pic.twitter.com/fcUOtw4fgI
Объединение католических общин Святой Земли выступило с осуждением произошедшего погрома.
“Прошлой ночью большая группа израильских поселенцев с флагами прошла, крича и скандируя, через Новые ворота. В ресторане сидели туристы, наслаждаясь мирной атмосферой, когда внезапно группа начала к ним приставать, ломать стулья и столы в лавках и ресторанах. Это насилие испугало предпринимателей и жителей христианского квартала, а также и туристов, находившихся там. Это прекратилось только спустя час, когда приехала полиция”, – говорится в заявлении Ассамблеи католических приходов Святой Земли.