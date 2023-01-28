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Ультраправые экстремисты разгромили армянский ресторан в Иерусалиме
28.01.2023 07:45 Наталья Богинская

Ультраправые экстремисты разгромили армянский ресторан в Иерусалиме

Ночью с четверга на пятницу группа ультраправых экстремистов устроили погром в ресторане Taboon Wine Bar и соседних заведениях в Армянском квартале Старого города Иерусалима. Известно, что это уже не первый “акт агрессии против армянской общины в Армянском квартале Иерусалима”.

По сообщениям очевидцев, поводом к погрому послужило замечание владельца Taboon Wine Bar поселенцам, устроилвшим поблизости шумную “демонстрацию силы” с национальными флагами.  


 Объединение католических общин Святой Земли выступило с осуждением произошедшего погрома. 

“Прошлой ночью большая группа израильских поселенцев с флагами прошла, крича и скандируя, через Новые ворота. В ресторане сидели туристы, наслаждаясь мирной атмосферой, когда внезапно группа начала к ним приставать, ломать стулья и столы в лавках и ресторанах. Это насилие испугало предпринимателей и жителей христианского квартала, а также и туристов, находившихся там. Это прекратилось только спустя час, когда приехала полиция”, – говорится в заявлении Ассамблеи католических приходов Святой Земли.
 

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