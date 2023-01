Ультраправые экстремисты разгромили армянский ресторан в Иерусалиме

Ночью с четверга на пятницу группа ультраправых экстремистов устроили погром в ресторане Taboon Wine Bar и соседних заведениях в Армянском квартале Старого города Иерусалима. Известно, что это уже не первый “акт агрессии против армянской общины в Армянском квартале Иерусалима”.



По сообщениям очевидцев, поводом к погрому послужило замечание владельца Taboon Wine Bar поселенцам, устроилвшим поблизости шумную “демонстрацию силы” с национальными флагами.

BREAKING: The Armenian restaurant Taboon Wine Bar in Jerusalem was just attacked this evening by Israeli extremists.



This follows several similar attacks and acts of aggression against the Armenian community in the Armenian quarter of Jerusalem. pic.twitter.com/fcUOtw4fgI