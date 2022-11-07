Ультраортодоксы закидали камнями активистку партии "Оцма Йехудит"
В прошлый вторник 1 ноября в Бейт-Шемеш активистка “Оцма-Иехудит” Яэль Вольф подверглась нападению со стороны ультраортодоксальных экстремистов. Нападавшие забросали камнями женщину, которая ехала на автомобиле с израильским флагом и транспарантом с изображением женщины. В этот момент в машине потерпевшей также находились ее дети.
Яэль Вольф подала жалобу в полицию, но по состоянию на вечер воскресенья, 5 ноября, никто не был задержан в связи с этим происшествием. Пострадавших в инциденте не зафиксировано.
Представители партии раскритиковали полицию за беспредел харедим.
“Я не единственная, на кого нападают. Все становится только хуже и хуже”, – сказала Яэль Вольф.
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Кроме того, потерпевшая активистка утверждает, что полиция отмахнулась от ее жалобы.
“Я думаю, что полиция боится их арестовывать”, – заявила она.
Израильская полиция отреагировала на заявление Вольф, ответив: “Мы серьезно относимся к каждому инциденту с применением насилия. В настоящий момент проводится расследование происшествия”.