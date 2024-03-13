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Украинцы хакнули московское метро и не только
13.03.2024 20:37 Алина Груднева

Украинцы хакнули московское метро и не только

Украинские хакеры атаковали российские правительственные порталы и московский метрополитен.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, они сумели "уложить" система оплаты проезда "Тройка", которая обслуживает в РФ 38 регионов.

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"Из-за "сбоя" владельцы транспортных карт в Москве и Казани не могли оплатить билеты, пополнить карту проезда и рассчитаться за парковку", - сообщили в министерстве.

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