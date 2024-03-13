



Украинцы хакнули московское метро и не только

Украинские хакеры атаковали российские правительственные порталы и московский метрополитен.



По данным Министерства цифровой трансформации Украины, они сумели "уложить" система оплаты проезда "Тройка", которая обслуживает в РФ 38 регионов.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"Из-за "сбоя" владельцы транспортных карт в Москве и Казани не могли оплатить билеты, пополнить карту проезда и рассчитаться за парковку", - сообщили в министерстве.