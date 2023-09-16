



Украина предупредила израильтян о фейках о готовящемся теракте в Умани

Украинское посольство в Израиле призвало израильтян, которые отправились в Умань на Рош ха-Шана, не доверять информации, распространяемой россиянами, о готовящемся теракте в городе.



"Мы надеемся, что люди, столкнувшиеся с этой ложной информацией, поймут, что это не более чем пропаганда", - сказано в заявлении.



Украинский центр противодействия дезинформации отметил, что в РФ утверждают, будто "Киев намерен совершить теракт и обвинить Россию" .



"Распространяя подобные фейки, они пытаются создать информационное алиби для будущих терактов на территории Украины", - пояснили в Украине.



