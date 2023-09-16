Украина предупредила израильтян о фейках о готовящемся теракте в Умани
Украинское посольство в Израиле призвало израильтян, которые отправились в Умань на Рош ха-Шана, не доверять информации, распространяемой россиянами, о готовящемся теракте в городе.
"Мы надеемся, что люди, столкнувшиеся с этой ложной информацией, поймут, что это не более чем пропаганда", - сказано в заявлении.
Украинский центр противодействия дезинформации отметил, что в РФ утверждают, будто "Киев намерен совершить теракт и обвинить Россию" .
"Распространяя подобные фейки, они пытаются создать информационное алиби для будущих терактов на территории Украины", - пояснили в Украине.
עבר/Eng— Ukr Emb in Israel (@UKRinIsrael) September 14, 2023
הרוסים לא מהססים להשתמש שוב ושוב בתעמולה שקרית כדי לייצר תודעה ציבורית כוזבת והפעם מפיצים מידע על פיגוע שאוקראינה לכאורה מתכננת לבצע באומן בראש השנה, בזמן שמתפללים יגיעו לשם.
כמובן שאין לפרסומים האלו שום שחר.
רק לא מזמן נדהמנו לגלות שישראל חתמה על הסכם שיתוף פעולה בתחום… pic.twitter.com/hzD7kH0xV9