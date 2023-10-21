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Угроза терактов: во Франции усилили меры безопасности в аэропортах
21.10.2023 15:12 Алина Груднева

Угроза терактов: во Франции усилили меры безопасности в аэропортах

Во французских аэропортах усилены меры безопасности на праздничные выходные по случаю Дня всех святых.

Об этом сообщает французский телеканал BFM.

Соответствующие меры предприняты после нескольких ложных сообщений о бомбах. Во Франции уровень террористической угрозы из-за войны в Израиле поднят до наивысшего.

По словам министра транспорта Франции Клемана Бона, для охраны аэропортов привлечены более тысячи правоохранителей. 

А тем временем, во Франции по-прежнему запрещены пропалестинские демонстрации.

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