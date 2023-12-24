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Угроза терактов: в Германии усилены меры безопасности
24.12.2023 20:41 Алина Груднева

Угроза терактов: в Германии усилены меры безопасности

В Германии на рождественские и новогодние праздники усилили меры безопасности из-за повышенного уровня террористической угрозы.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Уточняется, что полиция в канун Рождества будет проверять всех посетителей Кельнского собора. В связи с этим прихожанам порекомендовали приходить на службы раньше.

Как сообщалось ранее, исламисты готовили серию терактов в австрийских, немецких и испанских церквях во время рождественских богослужений.  Целью были Кельн, Мадрид и Вена.

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