



Угроза терактов: в Германии усилены меры безопасности

В Германии на рождественские и новогодние праздники усилили меры безопасности из-за повышенного уровня террористической угрозы.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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Уточняется, что полиция в канун Рождества будет проверять всех посетителей Кельнского собора. В связи с этим прихожанам порекомендовали приходить на службы раньше.



Как сообщалось ранее, исламисты готовили серию терактов в австрийских, немецких и испанских церквях во время рождественских богослужений. Целью были Кельн, Мадрид и Вена.