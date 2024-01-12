



Удар по хути в Йемене: есть убитые и раненые

Йеменские хути подтвердили, что в результате ударов на их военные объекты, которые нанесли США и Великобритания, есть погибшие и раненые.



Соответствующее заявление в комментарии "Аль-Джазира" сделал представитель поддерживаемой Ираном группировки Мухаммад Абдель Салам.



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Точное количество убитых и раненых он раскрывать не стал. Салам пригрозил "ответом".



В свою очередь, член Высшего политического совета хути Мохаммед Али аль-Хути назвал удары по объектам в Йемене "терроризмом".