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Удар по хути в Йемене: есть убитые и раненые
12.01.2024 09:32 Алина Груднева

Удар по хути в Йемене: есть убитые и раненые

Йеменские хути подтвердили, что в результате ударов на их военные объекты, которые нанесли США и Великобритания, есть погибшие и раненые.

Соответствующее заявление в комментарии "Аль-Джазира" сделал представитель поддерживаемой Ираном группировки Мухаммад Абдель Салам.

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Точное количество убитых и раненых он раскрывать не стал. Салам пригрозил "ответом".

В свою очередь, член Высшего политического совета хути Мохаммед Али аль-Хути назвал удары по объектам в Йемене "терроризмом". 

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