



Убитая на юге Хеврона - еврейка, кричавшая Аллах Акбар!



Израильские СМИ сообщают о первых итогах расследования инцидента со стрельбой на КПП в Бейт Ятир, на юге Хеврона.



Молодая еврейская женщиная пришла на КПП со стороны Израиля. Она шла по направлению к охранникам. Она была одета как арабка, в черную одежду. В какой-то момент она достала игрушечный пистолет, начала бежать, крича при этом "Аллах Акбар", на охранников. Те открыли огонь и убили ее.



Речь идет о демобилизованной военнослужащей с с серьезными психическими проблемами. Перед инцидентом она послала сообщение о своих намерениях знакомому. тот немедленно передал эту информацию полиции, но та ничего не успела сделать.

