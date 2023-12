Турция нанесла ракетные удары по Ираку и Сирии

В воскресенье, 24 декабря, Турция нанесла серию ракетных ударов по Ираку и Сирии.



Целью атак было уничтожение объектов Рабочей партии Курдистана, которую в Анкаре признают "террористической организацией".



В частности, были уничтожены укрытия, склады. Также под удары попали нефтяные объекты.

Doesn’t surprise me ONE BIT that occupiers of 🇵🇸 are defending a terrorist organization called PKK that is trying to occupy a part of Türkiye while killing both Turks AND Kurds.



Unlike your civilian massacring, baby killing state, Türkiye is only targeting terrorists.



Sit down. https://t.co/7PdFBezOWu