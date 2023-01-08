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Тревожная тенденция: Провиденс усыпан антисемитскими листовками
08.01.2023 02:31 Евгения Маркова

Тревожная тенденция: Провиденс усыпан антисемитскими листовками

Полиция проводит расследование после того, как в пятницу утром в районе Провиденс в Новой Англии, США, были обнаружены антисемитские листовки.

По данным Антидиффамационной лиги, листовки принадлежат "Национальному социальному клубу 131", неонацистской группе, которая, по данным Антидиффамационной лиги, сосредоточила свои усилия по вербовке исключительно в Новой Англии.

Листовки описывают клуб как "пробелое уличное братство, призванное оказывать подлинное сопротивление врагам нашего народа в районе Новой Англии".

В другом флаере говорилось, что клуб "сосредоточен на создании сети единомышленников, мужчин и женщин, посвятивших себя защите своих земель и своего народа".

Десятки листовок, помещенных в zip-пакеты с небольшими камнями, были найдены на лужайках перед домами вдоль Вудбери-стрит.

Это произошло всего через несколько дней после того, как житель Северного Кингстауна сообщил, что нашел похожую листовку на подъездной дорожке своего дома.

Адам Гринман, президент Еврейского альянса Большого Род-Айленда, рассказал журналистам, что район, где в пятницу утром были обнаружены листовки, находится всего в нескольких улицах от Еврейского общинного центра.

"Это происходит снова и снова. Мы видели это в Северном Кингстауне и перед праздниками в ряде различных населенных пунктов… для нас это становится тревожной тенденцией", — сказал Гринман.

"Нам нужно, чтобы все встали и сказали: "Мы не такие, как жители Род-Айленда". Мы хотим, чтобы все наше сообщество встало и сказало: "Вам здесь не рады", — продолжил он.

Гринман сказал, что неонацистская группа не просто распространяет листовки для вербовки новых членов. Это также и способ запугивания, так как в этом районе живет примерно половина еврейской общины города, что делает этот инцидент еще более тревожным.



 

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