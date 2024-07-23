



Трагедия в Неаполе: двое погибших

В Неаполе два человека погибли в результате обрушения балкона.



По данным итальянского информационного агентства ANSA, еще 13 человек получили ранения.



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Балкон третьего этажа обрушился в районе Скампия. Из-за этого был поврежден фасад на первом и втором этажах.



Один человек погиб на месте, еще один скончался в больнице. Остальные, в том числе семеро детей, были госпитализированы.