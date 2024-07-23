Трагедия в Неаполе: двое погибших
В Неаполе два человека погибли в результате обрушения балкона.
По данным итальянского информационного агентства ANSA, еще 13 человек получили ранения.
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Балкон третьего этажа обрушился в районе Скампия. Из-за этого был поврежден фасад на первом и втором этажах.
Один человек погиб на месте, еще один скончался в больнице. Остальные, в том числе семеро детей, были госпитализированы.
#Napoli, crollo di un ballatoio di collegamento nella Vela Celeste a #Scampia. Coinvolte 7 persone, alcune ferite in modo grave, squadre #vigilidelfuoco al lavoro dalle 22:30 pic.twitter.com/kUvacRmVNJ— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 22, 2024