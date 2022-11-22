



Таиланд: один погибший и 29 раненых в результате взрыва в полицейском участке

По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва заминированного автомобиля внутри полицейского участка на юге Таиланда во вторник, 22 ноября, сообщил представитель полиции.



"Это была заминированная машина. Мы все еще расчищаем территорию, и число жертв может увеличиться", — сказал подполковник Нити Суксан, заместитель комиссара полиции провинции Наратхиват, добавив, что один полицейский был убит.



По меньшей мере 29 раненых находятся в больнице, в том числе полицейские и гражданские лица, сказал Порнпрасит Джантра, директор больницы Наратхиват Раджанагариндра.



Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.



В провинциях на юге Таиланда, расположенных вдоль границы с Малайзией, на протяжении десятилетий происходили плохо организованные повстанческие движения, а тайское правительство боролось с подпольными группировками, добивающимися независимости преимущественно мусульманских провинций Паттани, Яла, Наратхиват и некоторых частей Сонгкхла.



По данным группы Deep South Watch, которая отслеживает события в Таиланде, с 2004 года в ходе конфликта было убито более 7300 человек, а попытки мирных переговоров, начавшиеся в 2013 году, неоднократно срывались.

