



Судья в Колумбии явилась на Zoom-заседание в полуголом виде

Судья Вивиан Полания из Колумбии была отстранена от своей должности после того, как появилась на Zoom-заседание в нижнем белье и курила сигарету.



Как сообщает The Mirror, судья и до этого инцидента публиковала пикантные и весьма откровенные фотографии в социальных сетях.



Около часа Поланию нельзя было увидеть на Zoom-заседании из-за выключенной камеры. Однако, когда она включила трансляцию, она показала, что она лежит в постели.



Сообщается, что она выглядела "растрепанной с сонными глазами" и курила сигарету. Затем адвокат на слушании сообщил Полании, что ее камера включена, что побудило ее поспешно снова ее выключить.



Полания была отправлена ​​в неоплачиваемый отпуск до февраля после того, как дисциплинарная комиссия сочла ее непригодной для выполнения своих обязанностей, заявив, что она не уважала стороны на слушании и не соблюдала судебный дресс-код.



Сама Вивиан Полания отрицает, что была полуголой во время заседания. Она добавила, что во время слушания ей пришлось лечь, потому что у нее случился приступ паники и низкое кровяное давление.



