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Судья в Колумбии явилась на Zoom-заседание в полуголом виде
28.11.2022 02:30 Ольга Белозерова

Судья в Колумбии явилась на Zoom-заседание в полуголом виде

Судья Вивиан Полания из Колумбии была отстранена от своей должности после того, как появилась на Zoom-заседание в нижнем белье и курила сигарету.

Как сообщает The Mirror, судья и до этого инцидента публиковала пикантные и весьма откровенные фотографии в социальных сетях.

Около часа Поланию нельзя было увидеть на Zoom-заседании из-за выключенной камеры. Однако, когда она включила трансляцию,  она показала, что она лежит в постели. 

Сообщается, что она выглядела "растрепанной с сонными глазами" и курила сигарету. Затем адвокат на слушании сообщил Полании, что ее камера включена, что побудило ее поспешно снова ее выключить.

Полания была отправлена ​​в неоплачиваемый отпуск до февраля после того, как дисциплинарная комиссия сочла ее непригодной для выполнения своих обязанностей, заявив, что она не уважала стороны на слушании и не соблюдала судебный дресс-код.

Сама Вивиан Полания отрицает, что была полуголой во время заседания. Она добавила, что во время слушания ей пришлось лечь, потому что у нее случился приступ паники и низкое кровяное давление.

 

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