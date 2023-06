Теракт в районе Хавара: один раненый

Вечером, 6 июня, в районе Хавара под обстрел попала машина.



По уточненным данным, водитель, 28-летний мужчина, был легко ранен в плечо. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь.



"В 21:32 на горячую линию MАDA поступило сообщение о стрельбе по автомобилю во время движения возле Хавара. Водитель продолжил движение и прибыл в медицинский центр в Самарии. С помощью медицинских сил ЦАХАЛа 28-летнему мужчину, который чудом отделался небольшой царапиной на плече, оказали медицинскую помощь на месте", - сообщают в MАDA.



Как сообщили в Армии обороны Израиля, в настоящее время ведутся поиски стрелка. Есть уже первые результаты.



"Гражданин Израиля получил легкие ранения осколками стекла, также поврежден автомобиль. Во время обысков силами ЦАХАЛа в этом районе были обнаружены рюкзаки и гильзы. Продолжаются поиски подозреваемых", - отметили в ЦАХАЛе.



🔴 #BREAKING Shooting attack in West Bank’s Tapuach junction near Huwara



One vehicle was reportedly hit



IDF medical force provide treatment to a 28-year-old wounded man pic.twitter.com/sLZIu479B3