



Стрельба в Кирьят-Арба: пострадавшую девочку выписали из реанимации

Семья Тамар Аарон, которая получила огнестрельное ранение в голову в субботу вечером в Кирьят-Арбе, объявила, что состояние девочки продолжает улучшаться.



В семье заявили, что девочку выписали из реанимации, сообщает "Аруц Шева".



"Дорогую нашу дочь выписали из реанимации и перевели в педиатрическое отделение", - заявили в семье.



Родственники пострадавшей девочки поблагодарили медицинских работников поликлиники Мехухедет и больницы "Хадасса Эйн Керем".



В выходные состояние девочки продолжало улучшаться. После того, как Тамар смогла дышать самостоятельно, она теперь находится в сознании и может общаться со своей семьей и медицинской бригадой.