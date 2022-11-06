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Стрельба в Кирьят-Арба: пострадавшую девочку выписали из реанимации
06.11.2022 17:08 Ольга Белозерова

Стрельба в Кирьят-Арба: пострадавшую девочку выписали из реанимации

Семья Тамар Аарон, которая получила огнестрельное ранение в голову в субботу вечером в Кирьят-Арбе, объявила, что состояние девочки продолжает улучшаться.

В семье заявили, что девочку выписали из реанимации, сообщает "Аруц Шева".

"Дорогую нашу дочь выписали из реанимации и перевели в педиатрическое отделение", - заявили в семье.

Родственники пострадавшей девочки поблагодарили медицинских работников поликлиники Мехухедет и больницы "Хадасса Эйн Керем".

В выходные состояние девочки продолжало улучшаться. После того, как Тамар смогла дышать самостоятельно, она теперь находится в сознании и может общаться со своей семьей и медицинской бригадой.

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