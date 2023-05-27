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Столкновение автобуса и грузовика в Камеруне: 19 человек погибли
27.05.2023 20:53 Наталья Богинская

Столкновение автобуса и грузовика в Камеруне: 19 человек погибли

В Камеруне пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли по меньшей мере 19 человек. Об этом сообщает  AP.

По словам министра транспорта Жана Эрнеста Массена Нгалле Бибехе, пишет издание, автобус направлялся в южный город Эсека, когда водитель не справился с управлением, и транспортное средство врезалось в грузовик, перевозивший песок. Большинство пассажиров погибли на месте.

Как рассказал Бибехе, авария произошла на дороге Дуала-Эдеа вблизи полицейского контрольно-пропускного пункта, пострадавших доставили в больницы.
Согласно данным государственного телевидения Камеруна, полиция считает причиной аварии неосторожное вождение.

Расследование инцидента продолжается.

0По оценкам правительства, ежегодно в стране врезультате ДТП гибнет около 1500 человек.

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