Столкновение автобуса и грузовика в Камеруне: 19 человек погибли
В Камеруне пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли по меньшей мере 19 человек. Об этом сообщает AP.
По словам министра транспорта Жана Эрнеста Массена Нгалле Бибехе, пишет издание, автобус направлялся в южный город Эсека, когда водитель не справился с управлением, и транспортное средство врезалось в грузовик, перевозивший песок. Большинство пассажиров погибли на месте.
Как рассказал Бибехе, авария произошла на дороге Дуала-Эдеа вблизи полицейского контрольно-пропускного пункта, пострадавших доставили в больницы.
Согласно данным государственного телевидения Камеруна, полиция считает причиной аварии неосторожное вождение.
Расследование инцидента продолжается.
0По оценкам правительства, ежегодно в стране врезультате ДТП гибнет около 1500 человек.
📛 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗡𝗘𝗪𝗦 - Accident mortel de la circulation il y a quelques heures à peine.— RADIO BALAFON (@radio_balafon) May 26, 2023
Entre Douala et Edea. Les premières informations font état de 17 morts d'après les sapeurs Pompiers qui sont sur place pour sauver les survivants, s'il y en a.#breakingnews #edea pic.twitter.com/aS8aij5IBW