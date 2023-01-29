



Стихийные бедствия нанесли экономический ущерб в размере $313 млрд в 2022 году

Природные катастрофы, во многом вызванные изменением климата, привели к глобальным экономическим потерям в размере $313 млрд в 2022 году, подсчитал страховой брокер Aon, из которых менее половины было застраховано.



Убытки от природных катастроф, покрываемые страховым сектором, составили $132 млрд, что на 57% выше среднего показателя с начала 21 века.



Количество катастрофических событий, таких как наводнения и ураганы, возросло в прошлом году - зафиксировано по крайней мере 421 стихийное бедствие по сравнению с 396 в среднем с 2000 года.



Согласно отчету, 75% глобальных застрахованных убытков пришлось на США, где ураган "Йен", обрушившийся на Флориду в сентябре 2022 года, нанес застрахованный ущерб в размере от $50 до $55 млрд. при общем экономическом ущербе в $95 млрд.



Ураган "Йен" - второе по стоимости стихийное бедствие, с которым когда-либо сталкивался страховой сектор.



В Австралии страховые убытки, связанные с наводнениями, достигли рекордного уровня в $4 млрд, поскольку погодная модель, связанная с влажной погодой, называемая Ла-Нинья, распространила свое влияние на 2022 год, вызвав сильные дожди и наводнения по всей стране.



Аналогичным образом, в Пакистане сезон муссонов вызвал выпадение осадков на 175% выше среднего уровня с июля по сентябрь.