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США призвали Иран немедленно освободить захваченный танкер
11.01.2024 21:11 Алина Груднева

США призвали Иран немедленно освободить захваченный танкер

Вашингтон призвал Иран немедленно уволить нефтяной танкер St Nikolas, захваченный в Оманском заливе.

Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

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"Подобные провокационные действия Ирана представляют угрозу мировой экономике, и это должно быть немедленно прекращено", - сказал Патель.

По его словам, продолжаются дискуссии на тему того, какие действия дальше предпримут США. Он также пообещал, что против Ирана будут продолжать вводить санкции.

Ранее в Иране заявили, что захват судна вместе с членами экипажа в Оманском заливе был "законным" и осуществлялся по распоряжению суда.

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