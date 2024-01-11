



США призвали Иран немедленно освободить захваченный танкер

Вашингтон призвал Иран немедленно уволить нефтяной танкер St Nikolas, захваченный в Оманском заливе.



Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США Ведант Патель.



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"Подобные провокационные действия Ирана представляют угрозу мировой экономике, и это должно быть немедленно прекращено", - сказал Патель.



По его словам, продолжаются дискуссии на тему того, какие действия дальше предпримут США. Он также пообещал, что против Ирана будут продолжать вводить санкции.



Ранее в Иране заявили, что захват судна вместе с членами экипажа в Оманском заливе был "законным" и осуществлялся по распоряжению суда.