



Солдат ЦАХАЛа, подозреваемый в изнасиловании, отправится в школу офицеров

Солдат ЦАХАЛа из бригады "Гивати", который в настоящее время находится под следствием по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, выбран для обучения в школе подготовки офицеров, несмотря на обвинения против него. Об этом сообщило армейское радио во вторник утром, 7 февраля.



Согласно сообщению, солдат подозревается в изнасиловании 17-летней девушки во время отпуска. Эта информация известна в армии, но солдата не сняли с занимаемой должности, а наоборот предоставили возможность продолжить военную карьеру.



Инцидент произошел несколько месяцев назад, когда военнослужащий, находившийся в отпуске, договорился о встрече со знакомой ему 17-летней девушкой. Пока они сидели в машине солдата, он начал приставать. Несмотря на просьбы девушки прекратить, он не остановился.



Когда девушка попыталась выйти из машины, он напал на нее, жестоко изнасиловал и душил.



По сообщению армейского радио, девушка сбежала от солдата и лечилась от полученных ранений в больнице рядом с домом.



Она подала жалобу на солдата в полицию, и в настоящее время он находится под следствием соответствующих должностных лиц ЦАХАЛа в бригаде "Гивати".



Несмотря на то, что расследование все еще продолжается, солдату недавно предложили пройти курс подготовки офицеров ЦАХАЛа, и ожидается, что в ближайшие дни он начнет свое обучение на БААД-1.



Несмотря на обращение репортера армейского радио Дорона Кадоша к руководству ЦАХАЛу, данное решение еще не отменено. Представитель бригады "Гивати" заявил, что инцидент “находится на рассмотрении”.

