



Снежная буря накрыла штат Нью-Йорк в США: есть жертвы

В США сильная снежная буря и сильная метель накрыла западную часть штата Нью-Йорк, что привело к введению запрета автомобилистам на езду, закрытию школ и отмене рейсов накануне Дня Благодарения, пишет CNN.



По данным Национальной метеорологической службы, в некоторых местах выпало более 180 сантиметров снега, что является рекордом.



По словам исполнительного директора округа Эри Марка Полонкарца, двое местных жителей умерли от сердечных приступов после того как пытались расчистить снег возле своих домов лопатами.



Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул заявляла о готовности штата к снежным ураганам и подчеркивала, что бригады работают нон-стоп, чтобы справиться с ситуацией.



Так, в западной части штата Нью-Йорк были перекрыты основные автомагистрали, жителям запретили покидать дома еще до начала снегопада, чтобы предотвратить несчастные случаи и обеспечить свободное перемещение по дорогам для транспорта аварийно-спасательных служб.



Губернатор удвоила количество членов Национальной гвардии Нью-Йорка на местах в округе Эри, чтобы проверять жителей и помогать с уборкой снега.



Предупреждения о непогоде все еще действуют для более чем 8 миллионов человек в шести штатах Великих озер в субботу вечером: Висконсине, Мичигане, Индиане, Огайо, Пенсильвании и Нью-Йорке.



Синоптики и чиновники бьют тревогу по поводу опасного для жизни характера этой метели, которая является исторической даже для региона Буффало, где сильный снегопад является нормой в зимние месяцы. Ожидается, что мощные метели продолжатся в течение выходных с короткими периодами затишья.