



Смертельная давка: в Уганде арестовали организатора новогоднего мероприятия

Полиция Уганды арестовала организатора новогоднего концерта, закончившегося давкой, в результате которой погибли 10 человек, среди них семеро детей.



Abbey Musinguzi, также известный как Abitex, является очень востребованным промоутером.



По словам представителя полиции Фреда Энанги, в то время был открыт только один из четырех выходов торгового центра Freedom City.



"Для посетителей был открыт только один вход и выход. Поэтому несколько жертв оказались зажаты и растоптаны в узком проходе", — сказал он.



Он добавил, что полиция расследует, была ли "халатность" причиной гибели людей.



Местные СМИ сообщают, что организаторы мероприятия закрыли три других выхода, чтобы люди, у которых не было билетов, не могли попасть на мероприятие.



Полиция заявила в понедельник, 2 января, что расследование продолжается, и они ищут других людей, причастных к организации мероприятия.



Вице-президент Джессика Алупо встретилась с родителями погибших и объявила, что правительство выделит им пять миллионов угандийских шиллингов (1300 долларов США) для покрытия расходов на похороны каждого умершего.