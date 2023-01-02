



Смертельная давка во время празднования Нового года в Уганде

По меньшей мере девять человек погибли в давке во время празднования Нового года в столице Уганды Кампале.



Новогодний праздник стал первым большим скоплением людей, разрешенным впервые с начала пандемии Covid-19.



Полиция Кампалы заявила, что огромное количество людей пришло на концерт в торговый центр Freedom City Mall. Давка возникла, когда участники вечеринки попытались вернуться внутрь, после того как вышли на улицу, чтобы посмотреть новогодний салют.



Сообщается, что пять человек, "в основном дети и подростки", были растоптаны в давке. Позже еще четверо пострадавших скончались в больнице.



Власти начали расследование трагического инцидента.



