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Смертельная давка во время празднования Нового года в Уганде
02.01.2023 00:32 Евгения Маркова

Смертельная давка во время празднования Нового года в Уганде

По меньшей мере девять человек погибли в давке во время празднования Нового года в столице Уганды Кампале.

Новогодний праздник стал первым большим скоплением людей, разрешенным впервые с начала пандемии Covid-19.

Полиция Кампалы заявила, что огромное количество людей пришло на концерт в торговый центр Freedom City Mall. Давка возникла, когда участники вечеринки попытались вернуться внутрь, после того как вышли на улицу, чтобы посмотреть новогодний салют.

Сообщается, что пять человек, "в основном дети и подростки", были растоптаны в давке. Позже еще четверо пострадавших скончались в больнице.

Власти начали расследование трагического инцидента.

 

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