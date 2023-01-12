



Сломали нос: Мигранты избили коллекторов в Неве-Шаанан



Двое молодых людей, торгующих ссудами под проценты, нашли должника на улице Неве-Шаанан и избили его. Их застали врасплох его друзья, которые поймали и избили их.



Двое молодых людей, которые подошли к иностранцу в районе центрального вокзала в Тель-Авиве и избили его после того, как он не вернул им деньги, оказались в окружении его друзей, которые в ответ избили их, прибывшие полицейские арестовали коллекторов, а суд продлил срок их содержания под стражей на четыре дня.



После того, как они начали избивать иностранного гражданина, их застали врасплох 5-6 иностранных подданных, которые были друзьями жертвы, которые поймали и безжалостно избили их, а одному из них даже сломали нос.



Эти двое были доставлены в суд для продления срока содержания под стражей, где представитель полиции Евгений Капилевиц сообщил, что во время допроса подозреваемых они утверждали, что шли по улице, чтобы напиться, купить одежду и внезапно были атакованы большим количеством людей. На данный момент полиция приписывает подозреваемым правонарушения, связанные с вымогательством путем угроз с требованием денег.



Судья Шломит Бен-Ицхак не согласилась с версией адвоката задержанных и отметила, что изучение материалов расследования показывает, что есть обоснованные подозрения в отношении подозреваемых в совершении приписываемых им преступлений.



"В этом контексте, - написала судья в своем решении, - я сошлюсь на заявление жены заявителя и заявление самого заявителя". Версия подозреваемых о случайности инцидента не соответствует этим заявлениям, и даже их утверждение о том, что на них напали 5-6 человек, не согласуется с их первоначальной версией в отчете о действиях".



Судья Бен Ицхак также добавила: "Причина ареста связана с опасностью подозреваемых и вытекает из характера приписываемого им правонарушения, когда один из них имеет соответствующую судимость".



