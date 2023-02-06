



Шторм "Барбара": несколько случаев падения деревьев на людей

В Израиле в связи с разбушевавшимся зимнем штормом "Барбара" уже произошло несколько случаев падения деревьев на людей.



На шоссе 581 дерево рухнуло на автомобиль. По словам медиков, двоих пассажиров успешно извлекли из салона. Они находился в полном сознании и не нуждались в медицинской помощи.



В свою очередь, на шоссе 8993 четыре человека получили легкие травмы. Лобовое столкновение произошло после того, как на один из автомобилей из-за шторма упало дерево. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшим первую помощь и эвакуировали их в медицинский центр "Галилеи" в Нагарии.



В Тель-Монде недалеко от Нетании дерево упало на ребенка. В результате происшествия 11-летний мальчик получил тяжелые травмы.