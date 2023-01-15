



Шойгу вслед за Пригожиным начал вербовать зэков на войну

Минобороны РФ занимается вербовкой заключенных на войну в Украине, как и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.



Об этом рассказал попавший в украинский плен Леонид Образков, отсидевший в российских тюрьмах 20 лет. Интервью с ним обнародовал украинский блогер Владимир Золкин.



По словам Образкова, вербовка осуществлялась через замначальника колонии, который вызвал заключенных и предложил им вступить в "группу эвакуации" по запросу минобороны. Взамен зэкам пообещали деньги и некую бумагу с хорошей характеристикой.



Однако заключенные оказались на передовой.



"Я не знаю, как мы в этой ситуации оказались и знают ли там, наверху, об этом. Ваши [украинские военные] когда залезли в окоп, увидели, что у нас не было ни оружия, ничего. Оружие все поломанное было. У нас даже гранат не было. И когда мы вылезли из окопа, они [спросили]: "Вагнер"? Мы: "Нет, минобороны". Они сами удивились", - рассказал Образков.



