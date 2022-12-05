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Сеул: Северная Корея произвела обстрел
05.12.2022 20:10 Ольга Белозерова

Сеул: Северная Корея произвела обстрел

Северная Корея произвела 130 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей. Предположительно, выстрелы были совершены из РСЗО.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что действия КНДР нарушают военное соглашение от 2018 года о снижении напряженности в приграничных зонах.

После выстрелов военные Южной Кореи направили КНДР сообщения с требованием прекратить провокации.

"Артиллерийские выстрелы в сторону буферных зон в Японском и Желтом морях явно нарушают военное соглашение от 19 сентября (2018 года), южнокорейские военные в тесном сотрудничестве с США следят за соответствующим направлением и усиливают готовность к любому развитию событий", - заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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