



Сеул: Северная Корея произвела обстрел

Северная Корея произвела 130 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей. Предположительно, выстрелы были совершены из РСЗО.



Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.



Отмечается, что действия КНДР нарушают военное соглашение от 2018 года о снижении напряженности в приграничных зонах.



После выстрелов военные Южной Кореи направили КНДР сообщения с требованием прекратить провокации.



"Артиллерийские выстрелы в сторону буферных зон в Японском и Желтом морях явно нарушают военное соглашение от 19 сентября (2018 года), южнокорейские военные в тесном сотрудничестве с США следят за соответствующим направлением и усиливают готовность к любому развитию событий", - заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.