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Русской службе BBC в Риге на вечеринке прилетела граната
24.12.2023 13:22 MIGnews.com

Русской службе BBC в Риге на вечеринке прилетела граната

РГД-5 была учебная, поэтому всем повезло. В результате “хлопка” никто не пострадал, сообщает “Новая газета Европы”. 

Журналисты “Русской службы ВВС” собрались на вечеринку в рижском баре Čē. 

В 23.00 кроме журналистов посетителей особо уже и не осталось. По словам рассказывающего очевидца, приблизительно в это время открылась входная дверь и внутрь заглянул мужчина. Быстро осмотревшись незнакомец бросил под ноги стоявшим в зале журналистам учебную гранату РГД-5. Она взорвалась, оглушив нескольких человек. 

Журналисты выбежали вслед за нападавшим и успели зафиксировать номер отъезжающей машины. Известно, что мужчина скрылся на черной BMW.
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Полиция открыла следствие. Журналисты считают, что нападение связано с их профессиональной деятельностью. По предварительной информации, пострадавших нет. 

 

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