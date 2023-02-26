Россиянка ела блины на скорость, подавилась и умерла
В Омской области погибла местная жительница, подавившись во время соревнования по поеданию блинов на Масленицу.
Об этом сообщает Baza со ссылкой на региональное управление Министерства внутренних дел.
Уточняется, что 38-летняя женщина умерла в санатории "Коммунальник", где и проходили соревнования. Участница конкурса подавилась блином.
Уточняется, что это ее не остановило. Женщина продолжила давиться блинами, чтобы победить в соревнованиях, пока окончательно не перестала дышать.
Дежурный врач санатория не смог помочь участнице конкурса, как и подъехавшие позже медики "скорой помощи". По факту происшествия МВД начало проверку.