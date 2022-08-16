



Россияне осуществили кибератаку на официальный сайт Энергоатома

Сегодня, 16 августа 2022 года, произошла самая мощная с начала полномасштабного вторжения России хакерская атака на официальный сайт ГП "НАЭК "Энергоатом". Его атаковали с территории РФ.



Российская группа "народная киберармия" осуществила кибератаку, используя 7,25 млн бот-юзеров, которые в течение трех часов симулировали сотни миллионов просмотров основной страницы Компании.



Указанная атака существенно не повлияла на работу сайта ГП НАЭК "Энергоатом" и осталась незаметной пользователям.