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Россияне осуществили кибератаку на официальный сайт Энергоатома
16.08.2022 21:42 Юлия Фрилис

Россияне осуществили кибератаку на официальный сайт Энергоатома

Сегодня, 16 августа 2022 года, произошла самая мощная с начала полномасштабного вторжения России хакерская атака на официальный сайт ГП "НАЭК "Энергоатом". Его атаковали с территории РФ.

Российская группа "народная киберармия" осуществила кибератаку, используя 7,25 млн бот-юзеров, которые в течение трех часов симулировали сотни миллионов просмотров основной страницы Компании.

Указанная атака существенно не повлияла на работу сайта ГП НАЭК "Энергоатом" и осталась незаметной пользователям.

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