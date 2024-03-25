



Российский десантный корабль "Ямал" в Крыму получил критические повреждения

Во временно оккупированном Севастополе был атакован большой десантный корабль России "Ямал". Повреждения судна критичны, сообщает Главное управление разведки.

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Так, 23 марта во временно оккупированном Крыму произошло успешное огневое поражение объектов Черноморского флота России во временно оккупированном Крыму.



"В частности, был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал", - говорится в сообщении.



По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений ИДК "Ямал" носит критический характер - пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт.



"Оккупанты непрерывно откачивают воду с пораженного корабля, участвовавшего в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте", - отметили в разведке.



В свою очередь пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк сообщила, что в результате удара украинскими военными по большим десантным кораблям "Ямал" и "Азов" существенно пострадали российские логистика и управление войсками.



Поражение российских военных десантных кораблей имеет для оккупантов несколько факторов влияния, таких как логистика и способность управления войсками.



"Соответственно происходит переориентация в управлении войсками, переориентация сил и средств, поскольку утрачены конкретные руководители. Кроме того, это мощный морально-психологический удар по войску в целом. Когда они чувствуют, что даже в таких глубоких тылах происходит мощная работа Сил обороны и вмешательство в дальнейшем развитии боевых действий", - подчеркнула Гуменюк.



Она добавила, что у украинских защитников еще много работы и объектов.



"То, что логистика, в частности, флота, снова оказалась под ударом, - это опять-таки может сковать корабельно-катерный состав и заставить его оставаться в пункте базирования как можно дольше", - сказала спикер.