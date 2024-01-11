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РФ атаковала Харьков С-300: попадание в гостиницу, десятки пострадавших. Фото
11.01.2024 09:12 Mignews.ua

РФ атаковала Харьков С-300: попадание в гостиницу, десятки пострадавших. Фото

Поздно вечером 10 января войска РФ нанесли ракетные удары по гражданскому объекту в Киевском районе Харькова, коим оказалась местная гостиница. На момент атаки в гостинице находились 30 человек. 

На данный момент известно о 13 пострадавших, среди них два иностранца – гражданин Турции и гражданка Грузии, которые являются журналистами турецкого медиа. 10 человек находятся в больнице, трем была оказана помощь на месте.

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Предварительно зафиксировано попадание ракет типа С-300 на территорию гостиницы, в результате чего произошел пожар, само здание частично разрушено. На месте обнаружено воронка глубиной 4 метра. Также российская ракета разрушила еще одно здание рядом, в результате чего повреждены также автомобили, предприятия и жилые дома. 

Предварительно ракеты были выпущены из Белгородской области РФ.



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