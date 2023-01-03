



Раскрыто имя погибшего на военной базе солдата ЦАХАЛа

Днем, 3 января, было разрешено к публикации имя погибшего сегодня ночью на военной базе солдата ЦАХАЛа.



Им оказался 19-летний капрал Барух Кабрата из Петах-Тиквы.



Как сообщалось ранее, он был солдатом батальона военной полиции на переходе Эрез и служил в роте вместе с сержантом Ноа Лазар, которая несколько месяцев назад была убита выстрелом террориста на КПП Шоафат.



Он был случайно застрелен товарищем. По факту гибели солдата начато расследование.



רב"ט ברוך כברתה, בן 19 מפתח תקווה, הוא חייל צה"ל שנהרג הלילה מפליטת כדור בבסיס ענתות. חייל שהיה עמו בחדר נעצר בחשד לירי ונפתחה חקירת מצ"ח@ItayBlumental

לידיעה המלאה >>> https://t.co/ey7Og1lx5O pic.twitter.com/kRXq1FXp8G — כאן חדשות (@kann_news) January 3, 2023