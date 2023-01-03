Новости » Происшествия
Раскрыто имя погибшего на военной базе солдата ЦАХАЛа
03.01.2023 12:50 Алина Груднева

Раскрыто имя погибшего на военной базе солдата ЦАХАЛа

Днем, 3 января, было разрешено к публикации имя погибшего сегодня ночью на военной базе солдата ЦАХАЛа.

Им оказался 19-летний капрал Барух Кабрата из Петах-Тиквы.

Как сообщалось ранее, он был солдатом батальона военной полиции на переходе Эрез и служил в роте вместе с сержантом Ноа Лазар, которая несколько месяцев назад была убита выстрелом террориста на КПП Шоафат. 

Он был случайно застрелен товарищем. По факту гибели солдата начато расследование.
 


Днем был задержан товарищ погибшего, который произвел фатальный выстрел. Отдел внутренних расследований ЦАХАЛа возбудил уголовное дело. Создана специальная комиссия по расследованию.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы