



Задержан случайно застреливший товарища на военной базе солдат

Днем, 3 января, был задержан солдат, который случайно застрелил своего товарища на военной базе сегодня ночью.



Отдел внутренних расследований ЦАХАЛа возбудил уголовное дело.



Выясняются подробности фатального происшествия. Создана комиссия по расследованию.



Солдат получил ранение на военной базе сегодня ночью. Медики пытались провести реанимационные мероприятия раненому. В больнице Хадасса Эйн Керем были вынуждены констатировать его смерть.



Днем была раскрыта личность погибшего. Им оказался 19-летний капрал Барух Кабрата из Петах-Тиквы. Он был солдатом батальона военной полиции на переходе Эрез и служил в роте вместе с сержантом Ноа Лазар, которая несколько месяцев назад была убита выстрелом террориста на КПП Шоафат.