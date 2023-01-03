



Гибель солдата ЦАХАЛа на базе у Иерусалима: случайно застрелен товарищем

Солдат, убитый сегодня ночью, был застрелен товарищем на базе Анатот в Восточном Иерусалиме, и в отношении него проводилось расследование по подозрению в стрельбе.



Погибший был солдатом батальона военной полиции на переходе Эрец и служил в роте вместе с сержантом Ноа Лазар которая несколько месяцев назад была убита выстрелом террориста на КПП Шоафат.



Отделом внутренних расследований ЦАХАЛа было начато уголовное расследование. Смерть солдата была констатирована после реанимационных мероприятий, и ЦАХАЛ сообщил, что его семье было направлено уведомление.



