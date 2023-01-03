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Гибель солдата ЦАХАЛа на базе у Иерусалима: случайно застрелен товарищем
03.01.2023 09:57 Аркадий Бочаровский

Гибель солдата ЦАХАЛа на базе у Иерусалима: случайно застрелен товарищем

Солдат, убитый сегодня ночью, был застрелен товарищем на базе Анатот в Восточном Иерусалиме, и в отношении него проводилось расследование по подозрению в стрельбе. 

Погибший был солдатом батальона военной полиции на переходе Эрец и служил в роте вместе с сержантом Ноа Лазар которая несколько месяцев назад была убита выстрелом террориста на КПП Шоафат. 

Отделом внутренних расследований ЦАХАЛа было начато уголовное расследование. Смерть солдата была констатирована после реанимационных мероприятий, и ЦАХАЛ сообщил, что его семье было направлено уведомление.

 

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