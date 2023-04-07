



Рахат: младенец попал в больницу, проглотив гашиш отца

В пятницу, 7 апреля, десятимесячный младенец случайно проглотил гашиш, из-за чего ему стало плохо.



Малыша госпитализировали в больницу Сорока в Беэр-Шеве.



Полиция арестовала его отца ребенка. Как выяснилось, 45-летний житель Рахата ранее был судим за преступления, связанные с наркотиками.



Теперь его арестовали за небрежное отношение с ребенком. В ходе обыска правоохранители нашли в его доме наркотики. Подозреваемый заверил, что понятия не имеет, откуда они взялись, и что сам не имеет к ним никакого отношения.



Окружной суд в Беэр-Шеве продлил срок его содержания под стражей на три дня.



