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Пять человек застрелены при нападении на жилой дом в Канаде
19.12.2022 09:47 Наталья Богинская

Пять человек застрелены при нападении на жилой дом в Канаде

Пять человек были застрелены и один человек ранен в кондоминиуме в пригороде Торонто в Канаде после того, как вооруженный человек открыл огонь, сообщили власти в воскресенье.
 
Преступник был застрелен полицейскими, прибывшими на место происшествия в Вогане, Онтарио, сообщил начальник региональной полиции Йорка Джеймс МакСуин.

В результате стрельбы погибло пять человек, а шестой пострадавший был доставлен в больницу, и ожидается, что он выживет.
 
“По прибытии офицеры увидели ужасающую сцену с множеством жертв”, — сказал МакСуин.
 
Личность стрелка пока не установлена, жильцом дома.

Отдел специальных расследований Онтарио выясняет обстоятельства инцидента.

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