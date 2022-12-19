



Пять человек застрелены при нападении на жилой дом в Канаде

Пять человек были застрелены и один человек ранен в кондоминиуме в пригороде Торонто в Канаде после того, как вооруженный человек открыл огонь, сообщили власти в воскресенье.



Преступник был застрелен полицейскими, прибывшими на место происшествия в Вогане, Онтарио, сообщил начальник региональной полиции Йорка Джеймс МакСуин.



В результате стрельбы погибло пять человек, а шестой пострадавший был доставлен в больницу, и ожидается, что он выживет.



“По прибытии офицеры увидели ужасающую сцену с множеством жертв”, — сказал МакСуин.



Личность стрелка пока не установлена, жильцом дома.



Отдел специальных расследований Онтарио выясняет обстоятельства инцидента.