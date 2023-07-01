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Протесты во Франции продолжаются четвертую ночь: Еще 470 арестованных – видео
01.07.2023 08:58 Наталья Богинская

Протесты во Франции продолжаются четвертую ночь: Еще 470 арестованных – видео

Почти 500 человек были арестованы во Франции, поскольку жестокие протесты из-за убийства 17-летнего подростка, застреленного полицией, продолжаются уже четвертую ночь. Протесты продолжались до раннего утра субботы вопреки объявленному днем ранее запрету на все “крупномасштабные мероприятия” в стране, когда в нескольких городах вспыхнули беспорядки, сообщает CNN.

Видеоролики в социальных сетях о сценах в Лионе, геолоцированные CNN, показывают быструю стрельбу из автоматической винтовки ночью, запуск фейерверков во время акции протеста и демонстрантов у горящих костров. По сообщению издания, в пятницу вечером в Старом порту Марселя произошел взрыв, жертв нет. Библиотека Алькасар в Марселе подверглась вандализму ночью.

Продолжающееся насилие происходит, несмотря на то, что французская полиция в пятницу мобилизовала 45 000 офицеров, специальные подразделения, бронетехнику и вертолеты.

Министр внутренних дел страны Джеральд Дарманин сообщил BFMTV, что полиция арестовала 471 человека по всей Франции, но сообщил, что четвертая ночь насилия была “намного менее интенсивной”, а ситуация в районе Парижа “спокойнее”. Он добавил, что обстановка в Марселе и Лионе “остается напряженной”.

Мэр Марселя Бенуа Пайан поздно вечером в пятницу написал в Twitter, что сцены были “неприемлемыми”, и призвал государство “немедленно направить дополнительные силы правопорядка”.

Предыдущей ночью было задержано 917 человек, в том числе дети в возрасте 13 лет, сообщил министр МВД французскому телеканалу TF1, добавив, что смерть подростка “не может оправдать беспорядки и правонарушения”. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти призвал к “жестким санкциям” против бунтовщиков и заявил, что “справедливость не достигается путем грабежей, разгрома общественных учреждений и нападения на людей”.

В пятницу представитель Елисейского дворца заявил, что чрезвычайное положение “не является необходимым”, “постепенный ответ” на насилие, наблюдаемое в последние дни, “более уместен”.

“Это не восстание кварталов. Речь идет не о бесправных районах. Это действия преступного меньшинства”, – сказал он, отрицая, что за стрельбой стояли какие-либо расовые мотивы, и настаивая на том, что это был “индивидуальный акт”, который не представлял полицию в целом.

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