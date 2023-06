Во Франции вспыхнули протесты из-за убийства полицией подростка – видео

Французский полицейский застрелил 17-летнего парня, не остановившего машину. Инцидент вызвал серию протестов, активисты поджигали машины, мусорные баки, а также запускали фейерверки. Об этом сообщает BBC.



На видео, распространяемое в социальных сетях, видно, как полицейский наставляет пистолет на водителя автомобиля, прежде чем раздается выстрел.

Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать подростка на месте происшествия, но вскоре он скончался. Офицер, обвиняемый в совершении выстрела, был задержан по обвинению в убийстве.



На кадрах, подтвержденных информационным агентством AFP, видно, как двое полицейских пытаются остановить автомобиль. Еще двое неизвестных находились в машине во время стрельбы. Один пассажир скрылся, а другого задержали и заключили под стражу.



🇫🇷 Riots have intensified in the Parisian suburb of Nanterre after the murder of a 17-year-old teenager by police who resisted, reports BFMTV.



❗️Barricades, cars, garbage cans are burning on the streets. The police are bombarded with firecrackers, they respond with tear gas. pic.twitter.com/wuYV21ZMAZ