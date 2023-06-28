



Во Франции вспыхнули протесты из-за убийства полицией подростка – видео

Французский полицейский застрелил 17-летнего парня, не остановившего машину. Инцидент вызвал серию протестов, активисты поджигали машины, мусорные баки, а также запускали фейерверки. Об этом сообщает BBC.



На видео, распространяемое в социальных сетях, видно, как полицейский наставляет пистолет на водителя автомобиля, прежде чем раздается выстрел.

Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать подростка на месте происшествия, но вскоре он скончался. Офицер, обвиняемый в совершении выстрела, был задержан по обвинению в убийстве.



На кадрах, подтвержденных информационным агентством AFP, видно, как двое полицейских пытаются остановить автомобиль. Еще двое неизвестных находились в машине во время стрельбы. Один пассажир скрылся, а другого задержали и заключили под стражу.



🇫🇷 Riots have intensified in the Parisian suburb of Nanterre after the murder of a 17-year-old teenager by police who resisted, reports BFMTV.



❗️Barricades, cars, garbage cans are burning on the streets. The police are bombarded with firecrackers, they respond with tear gas. pic.twitter.com/wuYV21ZMAZ — Zlatti71 (@djuric_zlatko) June 28, 2023

Cela fait des années qu’on a pas vu des émeutes pareilles. Il y a des dizaines de vidéos dans plusieurs villes. La gauche médiatique va tout faire pour cacher ça. #Nanterre pic.twitter.com/CVz3fJ9u3V — Damien Rieu (@DamienRieu) June 28, 2023

Стрельба вызвала серию протестов во вторник вечером в пригороде Парижа Нантере, где был убит подросток.Активисты поджигали автомобили и мусорные баки, разрушали автобусные остановки и запускали фейерверки возле полиции. Спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать протестующих, некоторые из которых всю ночь создавали баррикады. Задержано 15 человек.Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что действия полицейского "вызывают вопросы", но предположил, что полицейский “мог ощущать угрозу”.