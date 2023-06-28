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Во Франции вспыхнули протесты из-за убийства полицией подростка – видео
28.06.2023 10:22 Наталья Богинская

Во Франции вспыхнули протесты из-за убийства полицией подростка – видео

Французский полицейский застрелил 17-летнего парня, не остановившего машину. Инцидент вызвал серию протестов, активисты поджигали машины, мусорные баки, а также запускали фейерверки. Об этом сообщает BBC.

На видео, распространяемое в социальных сетях, видно, как полицейский наставляет пистолет на водителя автомобиля, прежде чем раздается выстрел.
Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать подростка на месте происшествия, но вскоре он скончался. Офицер, обвиняемый в совершении выстрела, был задержан по обвинению в убийстве.

На кадрах, подтвержденных информационным агентством AFP, видно, как двое полицейских пытаются остановить автомобиль. Еще двое неизвестных находились в машине во время стрельбы. Один пассажир скрылся, а другого задержали и заключили под стражу.
 

Стрельба вызвала серию протестов во вторник вечером в пригороде Парижа Нантере, где был убит подросток.

Активисты поджигали автомобили и мусорные баки, разрушали автобусные остановки и запускали фейерверки возле полиции. Спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать протестующих, некоторые из которых всю ночь создавали баррикады. Задержано 15 человек.

Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что действия полицейского "вызывают вопросы", но предположил, что полицейский “мог ощущать угрозу”.

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