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Протест против реформы: теперь ветераны ЦАХАЛа угнали БТР
18.02.2023 15:13 Алина Груднева

Протест против реформы: теперь ветераны ЦАХАЛа угнали БТР

В субботу, 18 февраля, группа противников правовой реформы, которые вместе сражались в Войне Судного дня, угнали старый БТР.

Полиция задержала троих протестующих для проведения расследования.

Это уже второй угон за неделю. В четверг ветераны ЦАХАЛа захватила старый танк с мемориала Тель-Саки на Голанских высотах.

Сегодня их задержали за то, что они перевозили старый бронетранспортер на демонстрацию, на которой присутствовало около 300 человек у въезда в кибуц Дгания. По словам правоохранителей, захваченный БТР был частью мемориала "Старый мост" в Наараим.


Относительно дерзкого угона ветераны ответили полиции, что машину, как и танк в четверг, они "позаимствовали" для демонстрации.
 

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