



Протест против реформы: теперь ветераны ЦАХАЛа угнали БТР

В субботу, 18 февраля, группа противников правовой реформы, которые вместе сражались в Войне Судного дня, угнали старый БТР.



Полиция задержала троих протестующих для проведения расследования.



Это уже второй угон за неделю. В четверг ветераны ЦАХАЛа захватила старый танк с мемориала Тель-Саки на Голанских высотах.



Сегодня их задержали за то, что они перевозили старый бронетранспортер на демонстрацию, на которой присутствовало около 300 человек у въезда в кибуц Дгания. По словам правоохранителей, захваченный БТР был частью мемориала "Старый мост" в Наараим.

המשטרה הפסיקה את מסע הלוחמים, שלושה עוכבו לחקירה | לידיעה המלאה >>> https://t.co/UjYAwQWixB@rubih67

(צילום: "לוחמי כיפור") pic.twitter.com/EGji4Raesw — כאן חדשות (@kann_news) February 18, 2023